Daniela Katzenberger: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Obwohl es lange Zeit so schien, als ob Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser für immer den Kontakt zueinander abgebrochen haben, haben sich die beiden Schwestern mittlerweile wieder angenähert. So erklärt Danni nun gegenüber "Promiflash": "Ich bin froh, dass ich meine Schwester wiederhabe. Aber man muss bedenken, dass wir uns zwei Jahre nicht gesehen haben." Vor allem Mama Iris Klein wird die Versöhnung ihrer beiden Töchter freuen. Schließlich betonte sie des Öfteren, wie sehr sie unter dem Streit der beiden leidet. Doch zum Glück gehört dies mittlerweile alles der Vergangenheit an...