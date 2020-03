Daniela Katzenberger: Sie hat genug! Jetzt greift sie durch!

So kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Beauty eigentlich für ihre fröhliche und lockere Art bekannt ist, scheint sie nun von einigen Leuten genug zu haben...

Jenny Frankhauser: Mobbing-Attacke! Jetzt platzt ihr der Kragen

Daniela Katzenberger hat genug

Erst letzte Woche wendete sich mit der Nachricht an ihre Fans, dass Daniela Katzenberger sie scheinbar bei blockiert hat. Für Gerda absolut unverständlich! So berichtete : "Ich habe sie sogar selber immer im Fernsehen verfolgt und fand ihre Sendungen damals immer richtig cool, und dann wollte ich letztens auf ihr Profil, und auf einmal guck ich – bin ich blockiert." Autsch! Doch nicht nur Gerda wurde von der Katze abgeschossen...

Evelyn Burdecki ist ratlos

Wie nun berichtet, hat Danni scheinbar auch bei ihre einen eiskalten Cut gezogen. So erklärt auch die Blondine via Instagram: "Ich finde, Frau Katzenberger nimmt den Virus zu ernst. Man darf ja keinen persönlichen Kontakt haben. Aber ich glaube nicht, dass Corona jetzt von meinem zu ihrem Account springt." Was sich Danni wohl dabei denkt? Bis jetzt gab die Katze dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

Werden Danni und Lucas diese Hürde meistern?