Daniela Katzenberger: Sie ist erschüttert und traurig!

"Rosa ist keine Farbe, Rosa ist ‘ne Lebenseinstellung", so heißt das Lebensmotto der 35-Jährigen.Mittlerweile steht sie damit aber alleine da. Denn Sophia möchte jetzt lieber ein blaues Zimmer. Sie liebt Meerjungfrauen und möchte sich wie unter Wasser fühlen. Die Katze ahnt woher das kommt: Sophia hängt zu viel mit Papa Lucas ab.

Doch auch wenn Dani anfangs damit gar nicht happy ist, für ihr Töchterchen würde sie alles tun. Und so fährt die Familie in den Malerladen und lässt den Traum von Sophia wahr werden. Die Blicke der Kleinen am Ende sprechen Bände: Sie liebt ihr neues Zimmer. Und dass lässt Mamas Herz sicher etwas weniger bluten...

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLII

