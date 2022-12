David Beckham: Jetzt muss er um seine Ehe kämpfen!

Doch nun scheint eine Lösung des Problems in Sicht: Ex-Profi David soll planen, den englischen Verein Manchester United zu kaufen, der aktuell einen neuen Besitzer sucht! Wie die "Financial Times" berichtet, sei Becks "offen für Gespräche" mit potenziellen Bietern. Becks könnte sich demnach an einem Konsortium beteiligen, welches den Verein für umgerechnet 9,3 Milliarden Euro kaufen will. Für David wäre das ein echtes Heimspiel, schließlich kickte er selbst knapp elf Jahre lang für "ManU" und hat großes Interesse daran, endlich wieder Teil des Teams zu sein. "Es wird Veränderungen geben", orakelte David selbst zu den Berichten. Stimmt – und zwar auch im privaten Bereich! Denn wenn Becks wieder hauptberuflich in England ist, gönnt sich Vic vielleicht sogar mal ein Dessert, schließlich hat sie ihren umtriebigen Gatten dann viel besser im Blick. Und den nervigen Zoff mit der Schwiegertochter kriegen die beiden dann hoffentlich auch noch geregelt. Gemeinsam…