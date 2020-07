Demitra Roche: TV-Star stirbt mit 34 Jahren!

Musikproduzent Vince Valholla, mit dem Demitra in der Vergangenheit zusammen gearbeitet hatte, bestätigte auf seinem Twitter-Account die traurige Nachricht. "Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", schrieb der Amerikaner mit haitischen Wurzeln in seinem emotionalen Text. "Sie war eine große Träumerin und Teil unserer Valholla-Familie. Ich bin am Boden zerstört von der Nachricht ihres Todes. Ich bin so dankbar, dass ich mit ihr zusammen arbeiten durfte. Es gibt niemanden, der ein schlechtes Wort über sie verlor. Wir haben eine wundervolle Seele verloren. Ihrer Familie und ihren Freunden wünsche ich in dieser schweren Zeit viel Kraft." Was die Todesursache von Demitra war, verriet er jedoch nicht.