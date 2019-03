Die Sextipps der Stars - Bild 23

Sextipp 21: Die richtige Mischung

Rapper P. Diddy (42) hat ein Geheimrezept für guten Sex, bei dem es aber auf die richtige Mischung ankommt. Und diese setzt sich zusammen aus Romantik und Durchhaltevermögen. Seine Ex-Freundin hat er mal ganz romantisch auf dem Eiffelturm in Paris in Stimmung gebracht mit Küssen und Champagner. Danach verwöhnte er sie mit tantrischem Sex in der Hotelsuite, sagte er dem britischen "Daily Mirror".