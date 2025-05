Die wahre Geschichte hinter "Toxic Town"

Tatsächlich meldete der Journalist Graham Hind sich bei Susan McIntyre, als ihr Sohn 18 Monate alt war. 1999 erschein in der "Sunday Times" ein Artikel von ihm, der enthüllte, dass auffallend viele Kinder mit Missbildungen von Gliedmaßen, etwa fehlenden Fingern, in der Nähe giftiger Mülldeponien lebten, die einst mit einem ehemaligen britischen Stahlwerk in Verbindung standen. Graham Hind hatte einen Hinweis auf Probleme bei der Dekontaminierung in Corby erhalten und war auf mehrere Fälle von Kindern mit Geburtsfehlern gestoßen, deren Mütter in der Nähe des Standorts lebten oder arbeiteten. Ein Bericht lokaler Prüfer enthüllte, dass einer der Standorte, ein Steinbruch, hohe Konzentrationen von Arsen, Zink, Bor und Nickel enthielt, die die erlaubten Grenzwerte weit überschritten, selbst nachdem der Standort angeblich gereinigt worden war.