Dieter Bohlen: Der hat ja wohl ´ne Macke!

Reddit this

Foto: Photo by Tristar Media/Getty Images

Seit einem knappen Jahr wendet sich der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror fast täglich mit kleinen Videos an seine Fans. In diesen Videos, die er mit dem Hashtag #Dieters Tagesschau auf veröffentlicht, lässt Bohlen die Follower an seinem Leben teilhaben gibt private Einblicke und verrät Tipps aus seinem Alltag.

Dieter Bohlen und die Macken der Stars

In der neuesten Ausgabe von „Dieters Tagesschau“ berichtet der Poptitan munter von seinen Macken. Neben seiner Vorliebe für Sonnenbrillen und Barfußlaufen schildert der 65-Jährige, welche Forderungen er an Hotels stellt: „Alle Klimaanlagen müssen abgestellt sein und das Allertollste: Ich lasse jetzt auch dort, wo ich schlafe, die Fenster abkleben, weil mich das nachts oder morgens nervt. Ist eine ganz schöne Arbeit für die Hotels. Die meisten modernen Hotels können die Klimaanlagen nicht abschalten, müssen sie halt auch abkleben.“ Und alles nur der Gesundheit zuliebe. Denn habe sehr viele Termine und da dürfe er nicht krank werden.

Über 150.000 Follower sehen durchschnittlich die Videos, in denen er auch immer wieder die Fragen seiner Fans beantwortet. Zu dem Gerücht, er steige bei „Deutschland sucht den Superstar“ aus, erklärte er: „Natürlich bleibe ich bei . Ist doch ganz klar! Es macht mir total Spaß. Niemals würde ich DSDS verlassen.“ Dann sind wir ja beruhigt!