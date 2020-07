Dieter Bohlen: Drama um seine TV-Shows! Er bestätigt die Gerüchte

Der TV-Samstag mit unseren Lieblingsshows scheint also gerettet zu sein. Und Dieter kündigt sogar noch neue Highlights an: „Die Castings werden noch besser durch neue Locations, das ist aber geheim!“ Und auch auf die Recalls dürfen wir uns freuen: „Die sind natürlich im Ausland. Sonst wären es ja Inland-Recalls (lacht) … Wir haben jetzt schon etliche Länder, die wir checken.“ Für die größten Überraschungen sollen aber – so wie immer – die Kandidaten sorgen, so der Pop-Titan. „Wir wissen als Jury ja nie, wer da gleich reinkommt. Da passieren halt verrückte Sachen...“, ist er sich sicher und verspricht: „Wir werden neue Dinge ausprobieren, werden eine neue Jury haben und sind alle motiviert bis in die letzten Fasern unseres Körpers! ,DSDS‘ und ,Supertalent‘ können kommen. Ich bin bereit!“ Wir auch, Dieter!

Wie dünn Dieter Bohlen geworden ist, seht ihr im Video: