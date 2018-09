Dieter Bohlen: Peinlicher Auftritt sorgt für Entsetzen

Das Unglück rund um schockiert nicht nur Fans, sondern auch - so auch . Mit seinem Statement sorgt er jedoch für Entsetzen im Netz.

Daniel Küblböck soll von einem Kreuzfahrtschiff kurz vor Neufundland gesprungen sein. Zahlreiche Promis haben sich darüber bestürzt gezeigt - auch von Dieter Bohlen gibt es jetzt ein erstes Statement.

Daniel Küblböck hat in der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen - demnach kennt ihn Dieter Bohlen schon 16 Jahre. Der Poptitan zeigt sich fassungslos zu den aktuellen Schlagzeilen.

Dieter Bohlen entfacht einen Shitstorm

Bei trug Dieter Bohlen zu seinem Statement einen Pulli mit der Aufschrift "Be one with the Ocean“ (Zu deutsch: "Sei eins mit dem Ozean."). In Anbetracht der Tatsache, dass sich Daniel Küblböck ins Meer gestürzt hat, wirkt das geschmacklos, wie mehrere User finden. Der Chef-Juror hat damit für einen regelrechten Shitstorm gesorgt.

"Völlig daneben den Pulli den der trägt. Respekt gleich Null! Werbtrommel rühren um jeden Preis" oder "Der Pullover ist etwas geschmacklos zu dem Thema", schreiben die Follower unter seinem Video.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.