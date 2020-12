Dieter Bohlen & Carina: Hochzeits-Hammer! Endlich wagen sie den nächsten Schritt!

"Wenn ich mal heirate, musst du auf meiner Hochzeit singen!", sagte der Pop-Titan euphorisch beim "Supertalent" – und bestellte damit direkt einmal bei Kandidat Nick Ferretti (30) seine Hochzeits-Musik. Der Sänger hatte es Bohlen bereits im vergangenen Jahr angetan. Er entdeckte Nick als Straßenmusiker auf Mallorca und lud ihn zu "Deutschland sucht den Superstar" ein. Dort wurde der gebürtige Neuseeländer nicht nur Zweitplatzierter, er gewann auch Dieter als größten Fan. Nun zog Nick alle mit seiner rauchigen Stimme erneut in den Bann, als er das Liebeslied "You are the reason" (dt.: Du bist der Grund) sang. Das perfekte Hochzeitslied.

Und das schien Dieter Bohlen dazu zu animieren, über Ehe Nummer drei nachzudenken. Läuten also bald die Hochzeitsglocken? "Irgendwann bestimmt", versprach der Pop-Titan laut "Woche heute" und fügte gleich vielsagend hinzu: "Nick kann sich schon warmsingen."