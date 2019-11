Dieter Bohlen und Carina: Jaa, er lässt die süße Bombe platzen!

Gemunkelt wurde es schon länger – doch jetzt ließ (65) selbst die Bombe platzen. Bei einem Vortrag in der Olympiahalle in München, wo er von Motivationstrainer Jürgen Höller für einen Vortrag gebucht war, verriet er zum Thema baldiger Eheschließung: „Carina ist meine bessere Hälfte. Kameras würde ich zu meiner Hochzeit nicht wieder reinlassen. Ich würde so heiraten, dass es keiner mitkriegt“, deutete er bedeutungsschwanger an.

Offenbar hat der Pop-Titan aus seiner turbulenten Vergangenheit gelernt und sorgt heute dafür, dass sein Privatleben auch privat bleibt. Doch dann sagte er den Satz, der alle aufhorchen ließ: „Vielleicht bin ich ja schon verheiratet? Ich mache das, was Carina sagt. Wenn sie will, dass wir es öffentlich machen, soll es so sein“, so Dieter Bohlen. Im Saal wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Hat Dieter Bohlen seine Freundin Carina Walz (35) etwa längst still und heimlich geheiratet?

Carina ist Dieter Bohlens Anker

Für ihn wäre es Ehe Nummer drei! Vorstellbar wäre das, denn immerhin ist Carina seit 13 Jahren die Frau an seiner Seite und die Mutter seiner Kinder Amelie (8) und Maximilian (6). Und offenbar hat sie ihren Liebsten im Griff. Denn lange war der Sänger bekannt dafür, dass er nichts anbrennen ließ. „Früher habe ich 80 Prozent meiner Kraft mit Frauen verdaddelt. Da hatte ich hier ein Mädchen und dort eine Freundin. Da war immer Chaos in meinem Privatleben. Ich hatte letztendlich nur 20 Prozent meiner Energie in den Beruf gesteckt“, gab er zu.

Mit Carina ist Ruhe eingekehrt. Die Familie ist zu Dieters Anker geworden, er schätzt die Geborgenheit und Stabilität, die ihm seine Lieben geben. „Wenn das Privatleben intakt ist, gibt mir das viel Kraft“, so Dieter Bohlen. Der Pop-Titan wirkt heute viel ruhiger und ausgeglichener als früher. „Es hat lange gedauert, das zu erkennen, aber ich habe gerade noch so die Kurve gekriegt“, sagt er und lacht. Mit Carina hat er die Liebe seines Lebens gefunden – und sein Glück offenbar längst mit einem goldenen Ring gekrönt. Irgendwann wird sich das Paar sicher dazu bekennen. Und eines scheint jetzt schon sicher: Dieses Mal dürfte es für die Ewigkeit sein...

