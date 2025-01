Edith Stehfest Krankheit: Was hinter ihrer ADHS- und Autismus-Diagnose steckt

Aktuell ist Edith Stehfest in aller Munde. Die Frau vom ehemaligen "GZSZ"-Star Eric Stehfest ist zusammen mit elf weiteren Promis in das Dschungelcamp eingezogen. Seit knapp einer Woche schon halten sie unterschiedliche Strapazen aus. Erfahrungsgemäß kommen diese aber nicht nur durch die Extremsituation, in die sich die Stars begeben, sondern auch durch die teils schwierige Gruppendynamik.

Edith Stehfest macht sich im Dschungelcamp unbeliebt

Einen großen Anteil daran hat eben die 30-jährige Musikerin. Ihre Art kommt bei den anderen Campern nicht gut an, sie tritt teils sehr bestimmend auf. So eckte sie bereits bei so ziemlich jedem an: