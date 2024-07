Elle Macpherson: Sie lüftet das Geheimnis ihrer Schönheit

Der Spitzname "The Body" setzt sie überhaupt nicht unter Druck, wie Elle verrät. "ch empfinde ihn als Privileg, weil er mir so viele Chancen eröffnet hat. Ich würde mich selbst nie so bezeichnen, aber ich bin dankbar, dass ich meine Karriere darauf aufbauen konnte", verrät sie. Ihren Körper bezeichnet sie als Geschenk der Natur. "Aber natürlich bin ich auch sehr diszipliniert. Ich liebe das Gefühl von Vitalität und ich sehe das nicht als Arbeit an. Es ist eine Einstellung."

Und wie hält sie sich fit? "Ich bewege mich viel draußen in der Natur, atme frische Luft, lache und genieße die Sonne. Ich bin Veganerin, koche gerne vegan und achte darauf, genügen Proteine zu mir zu nehmen. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber das Wichtigste ist, zu verstehen, dass Schönheit von innen kommt. Sie kommt aus der Seele, wir sind alle schön, und zwar ganz individuell", so Elle.

Mit dem Älterwerden hat sie übrigens keine Probleme. "Die Alternative wäre zu sterben, da ist mir das Älterwerden lieber. Und es gefällt mir: Mit 60 habe ich so viel mehr Lebenserfahrung und viel Weisheit, die ich gerne weitergeben möchte", berichtet sie. "Wenn man älter wird, verändert sich die Einstellung zum Leben, die Selbstbestimmung der Lebensqualität, die man jetzt hat. Es gibt dieses Sprichwort: 'Es sind nicht die Jahre im Leben, es ist das Leben in den Jahren' – und daran glaube ich wirklich."