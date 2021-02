Erich Klann: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über sein "Let's Dance"-Aus ans Licht

Wie Erich nun gegenüber "Bild" berichtet, möchte er einfach mehr Zeit für seine Familie haben und ist deshalb nicht bei "Let's Dance" dabei. So berichtet er: "Was mir gar nicht fehlen wird, ist der unruhige Schlaf vor den Shows und die lange Zeit, die man von der Familie getrennt ist! Man gibt über mehrere Monate viel Privatleben auf, was keine Selbstverständlichkeit ist." So ganz ohne "Let's Dance" kann Erich aber auch nicht. So geht er pünktlich zum Start der neuen Staffel mit dem Podcast "Tanz oder gar nicht" mit Ehefrau Oana auf Sendung. Was die Fans dort wohl erwarten wird? Wir können gespannt sein...