Erich Klann und Oana Nechiti: Hurra, Hochzeit und ein zweites Baby!

Sie sitzt gerade neben (65) in der „ “-Jury. Er tanzt mit einer Promi-Dame übers „Let’s Dance“-Parkett. Doch privat sind (31) und Erich Klann (31) schon lange ein Paar. Die beiden haben sogar schon ein gemeinsames Kind. Und jetzt gibt es noch mehr tolle Neuigkeiten!

Oana Nechiti ist in diesem Jahr zum ersten Mal nach sechs Jahren nicht als Profi-Tänzerin bei "Let’s Dance" dabei. Doch den Ausstieg bereut sie nicht. "Ich habe die Show in erster Linie abgesagt, weil unser Sohn jetzt in die erste Klasse geht und ich bei ihm sein möchte. Wir machen zusammen Hausaufgaben, ich fahre ihn zum Fußballtraining – das beansprucht viel Zeit", erklärt Oana gegenüber "Closer". "Aber natürlich werde ich freitags, sobald er aus der Schule kommt, mit ihm zusammen nach Köln zu Papi fahren. Und dann werde ich abends mit Tränen in den Augen im 'Let’s Dance'-Studio sitzen und zuschauen, wenn alle anderen tanzen."

Sohn Nikolas sieht Mama Oana am liebsten tanzen

Auch ihr gemeinsamer Sohn Nikolas sieht seine Mama am liebsten tanzen. "Am liebsten hätte unser Sohn seine Mama weiterhin bei 'Let’s Dance' dabei. Er guckt sich immer unsere Tänze an und bewertet sie. Er tanzt selbst auch und ist jetzt schon strenger als ", so Erich Klann. "DSDS verfolgt er noch nicht so, wobei er natürlich Dieter Bohlen aus dem Fernsehen kennt und ihn sehr gerne mal persönlich treffen möchte", ergänzt Oana Nechiti.

Nach Trauer-Posting: Große Sorge um Oana Nechiti

Auch nach fast zehn Jahren sind Oana Nechiti und Erich Klann noch glücklich verliebt. Ihr Beziehungsgeheimnis? Erich: "Kommunikation. Wir reden sehr, sehr viel." Oana Nechiti stimmt ihm zu: "Das stimmt – meine Mama staunt immer wieder, wie viel wir uns nach all der Zeit zu erzählen haben. Wir können wirklich stundenlang quatschen."

Oana und Erich: Hochzeit und Baby geplant

Obwohl sie schon seit Jahren verlobt sind, hat das Traumpaar jedoch noch nicht geheiratet. "Meinen Heiratsantrag habe ich schon vor sechs Jahren von Erich bekommen. Der war wunderschön und romantisch, vor meiner ganzen Familie. Seitdem scheitert es allerdings an der Organisation. Ich würde mir wünschen, dass es in diesem Jahr klappt, aber alleine meine Verwandten ersten Grades sind schon über 80 Leute und sie leben alle in Rumänien", erklärt Oana Nechiti. Aber für Erich Klann käme auch eine spontane Hochzeit infrage: "Ich könnte mir auch einen schnellen Trip nach Las Vegas vorstellen. Eine ganz spontane Heirat. Es kann sein, dass unsere Familien dann irgendwann ein Hochzeitsfoto von uns bekommen."

Bei einer Sache sind sich Oana und Erich jedoch einig: Sie wollen auf jeden Fall kirchlich heiraten - und im Warmen. Wie sieht es mit einem weiterem Kind aus? "Der Wunsch ist schon da…", so Oana. "Wir könnten uns ein zweites Kind sehr gut vorstellen", sagt auch Erich. Wer weiß - vielleicht gibt es schon bald süße Neuigkeiten...