Evelyn Burdecki: Erschütterndes Familien-Drama

Im Interview mit "Gala" verrät die 32-Jährige, dass noch vor ihr Geburt ihr Bruder verstorben ist. Bei dem Thema wird es ernst und traurig in ihrer Familie. "Vor allem, wenn wir in der Familie über meinen Bruder sprechen. Kurz bevor ich geboren wurde, ist er an Krebs gestorben", erklärt sie.

Ein schrecklicher Schicksalsschlag, der auch nach über 30 Jahren noch weh tut. Doch die Familie von Evelyn hält zusammen. Die Blondine hat noch zwei ältere Geschwister, Tomek und Margarethe.

Ihre fröhliche Art hat sie aber auch trotz der dunklen Geschichte in ihrem Leben nicht verloren. Im Gegenteil! Schon beim "Bachelor" und bei "Bachelor in Paradise" quatschte sie sich in die Herzen der Fans! Aktuell sitzt sie beim "Supertalent" in der Jury und begeistert mit ihrer frischen und frechen Art die Zuschauer.

