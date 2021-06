Evelyn Burdecki: Stalking-Drama! Bitter, was sie jetzt ertragen muss

Einige verfolgen sie sogar auf der Straße. "Mir lauern sogar Leute auf der Straße auf. So nach dem Motto: ,Ach, Frau Burdecki, treff ich Sie hier ganz zufällig, das ist ja schön!’. Das ist Mafia, davon lasse ich natürlich die Finger", so Evelyn Burdecki. Die Blondine hat sich übrigens viele Tipps von TV-Größen geholt: "Ich bin ja erst vier Jahre in dieser Branche, aber ich hab immer allen Leuten Löcher in den Bauch gefragt, um Dinge zu verstehen, und habe mir von vielen Kollegen – zum Beispiel von Barbara Schöneberger, Joachim Llambi oder auch Oliver Pocher – Tipps geholt." Und diese scheint sie auch umzusetzen...

Beauty-Schock um Evelyn Burdecki - mehr dazu hier im Video: