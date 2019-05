Evelyn Burdecki: Zuckersüße Baby-News!

Reddit this

Letzte Woche zeigte sich Evelyn bei Let's Dance unter dem Motto "Magic Moments" von ihrer gefühlvollen Seite und gab dabei intime Einblicke in ihr Innerstes. Diese Woche sorgt Evelyn schon vor der Show für eine wahre Sensation...

Evelyn Burdecki im Baby-Modus

Via lässt Evelyn nun die Baby-Bombe platzen und präsentiert sich ihren Fans von einer ganz neuen Seite! Während Evelyn sonst dafür bekannt ist, dass sie gerne mal mit ihren Reizen spielt, scheint sie nun in die Mama-Rolle geschlüpft zu sein. So präsentiert sich die mit einem süßen Baby auf dem Arm, dem sie liebevoll das Fläschchen reicht! Einfach nur goldig! Doch damit nicht genug...

Will Evelyn ein Baby?

Wie in Evelyns Story weiter ersichtlich wird, scheint die Beauty darüber nachzudenken, selber Mama zu werden. Auf die Frage, ob sie schon mal das Fläschchen geben übt, entgegnet Evelyn lächelnd: "Ja". Und auch ihre Fans sind sich sicher, dass die Blondine eine super Mami wäre. In einer Instagram-Umfrage stimmen nämlich 89% dafür, dass Evelyn als Mutter eine bomben Figur abgeben würde. Ob uns die Blondine wohl in der nächsten Zeit mit einem zuckersüßen Baby-Update überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...