Frau wurde zum Sex mit 100 Männern an vier Tagen gezwungen

Die 22-Jährige nutzte er besonders aus. Nachdem er die junge Frau zu einem Treffen überreden konnte, hielt er ihr ein Messer an die Kehle und missbrauchte sie sexuell. Danach sperrte er sie in einem Hotelzimmer ein. Für ganze vier Tage konnte sich die Frau aus ihrem Gefängnis nicht befreien. Sie wurde in dieser Zeit von knapp 100 Männern sexuell missbraucht. Am vierten Tag gelang ihr unter Todesangst die Flucht.