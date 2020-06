Auf einer Hochzeitsfeier in Jemen passierte ein schreckliches Unglück.

Die Hochzeitsgäste feierten ausgelassen. Zu dem Song "Gangnam Style" von Psy tanzte die fröhliche Hochzeitsgesellschaft. Ein Video dokumentiert die Party. Doch plötzlich nimmt das Drama seinen Lauf.

Einer der Gäste schwingt inmitten der tanzwütigen Gäste eine Kalaschnikow durch die Luft. Zu Ehren des Brautpaares wollte der Mann offensichtlich einen Schuss in die Luft abfeuern. Doch plötzlich verliert er die Kontrolle über seine Waffe.

Der Refrain von "Gangnam Style" beginnt, parallel peitschen Schüsse durch die Luft. Drei Männer liegen reglos am Boden, in ihrer eigenen Blutlache. Die Gäste brechen in Panik aus, sie schreien um Hilfe und rufen zu Gott.

Doch der kann den drei Männern auch nicht mehr helfen, für sie wurde aus dem Spaß bitterer Ernst. Für sie endete der Gangnam Style mit Todesfolge.