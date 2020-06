Geburtstags-Striptease

"Heroes"-Star Hayden Panettiere überraschte ihren Schatz und Kollegen Milo Ventimiglia zu seinem 31. Ehrentag mit einem Geschenk der etwas anderen Art: In einer sexy Abwandlung des Cheerleader-Kostüms, das sie auch in der Serie trägt, legte sie eine professionelle Stripshow hin und das nicht etwa in trauter Zweisamkeit, sondern während der Mittagspause am Set! "Vor den Augen ihrer Co-Stars und der Crew sang sie Milo ,Happy Birthday' und zog sich dabei langsam aus, bis sie nur noch in roter Unterwäsche da stand." Das Resultat: Hayden bekam einen Riesen-Applaus, ihr Liebster einen roten Kopf! Putzig oder peinlich was hälst du von der Aktion?