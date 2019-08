Gina-Lisa Lohfink: Beauty-Pfusch! Was ist mit ihrem Gesicht geschehen?

Mehr ist mehr! So lautet Gina-Lisas Motto in Sachen -OPs. Diesmal ist die 32-Jährige allerdings wohl zu weit gegangen: Die Lippen prall wie Fahrradschläuche, die Mimik starr wie Beton – so überraschte Gina-Lisa kürzlich sogar das abgehärtete Publikum in der Ballermann-Spelunke „Krümels Stadl“! Doch warum übertreibt es Gina-Lisa Lohfink so beim Beauty-Doc? Diplom-Psychologin Konstanze Münstermann gibt gegenüber InTouch eine Erklärung für den Filler-Fimmel: „Sie will Aufmerksamkeit. Eine Reaktion, egal ob positiv oder negativ“, so die Expertin zu InTouch. Der Gang zum Beauty-Doc sei „wie eine Sucht, ähnlich wie bei einem Alkoholiker“.

Wie schlecht geht es Gina-Lisa?

Einsamkeit verstärke diesen Drang. Vor Kurzem verkündete Gina-Lisa die Trennung von „Adam sucht Eva“-Co-Star Antonino Carbonaro (37). Da war der nächste Termin beim Doc wohl schon vorprogrammiert…