Grammy-Gewinner Lawrence Leathers ist tot

Tragische Neuigkeiten von Grammy-Gewinner Lawrence Leathers. Der Drummer wurde zu Tode geprügelt!

Lawrence Leathers wurde totgeprügelt

Wie u.a. "The Sun" berichtet, wurde Lawrence Leathers bereits am Sonntag tot in seinem Treppenhaus in New York gefunden. Zwei Personen wurden deswegen bereits wegen Körperverletzung angeklagt. Wie die Polizei berichtet, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Lawrence und seiner Mitbewohnerin Lisa Harris, sowie einem Mann namens Sterling Aguilar.

Worüber sie genau gestritten haben, ist nicht bekannt.

Lawrence Leathers hat zwei Grammys gewonnen

Lawrence Leathers war ein unglaublich talentierter Musiker. Der Drummer arbeitete an zwie Albem mit, die mit dem Grammy Award ausgezeichnet wurden. Mit 15 Jahren begann er als professioneller Musiker zu arbeiten. Nun ist er tot - und das mit nur 37 Jahren!