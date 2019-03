Welche Prominenten sind 2019 gestorben? In der Bildergalerie zeigen wir die Stars, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.

Gus Backhus: Der Schlager-Star ist gestorben

In den 60er Jahren gehörte Gus Backus zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Nun trauern seine Fans um den Sänger. Er starb am 21. Februar im Alter von 81 Jahren in einem Pflegeheim.