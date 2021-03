GZSZ: Der nächste Abschied! Lilly verlässt Berlin

Iris Mareike Steen ist aus GZSZ gar nicht mehr wegzudenken. Sie spielt seit 2010 die Rolle der Lilly Seeberg. Doch die packt jetzt ihre Koffer!

Wie in der GZSZ-Vorschau klar wird, reist Lilly nach Kenia. Etwa für immer? Nein, die Fans können offenbar beruhigt sein. Die hübsche Blondine verlässt Berlin nur für einige Wochen, lange müssen die Zuschauer also nicht auf sie verzichten. Zumindest noch nicht.

Denn in einem Interview mit RTL zu ihrem 10-jährigem Jubiläum in der Serie erklärte die Schauspielerin, dass sie nicht ewig in Berlin bleiben will. Ob sie dann auch die Serie endgültig verlässt? Das wird sich zeigen...

GZSZ: Das wurde aus Tayfun Baydar & Mustafa Alin. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: