GZSZ-Vorschau: "Das war ein Ausrutscher" – Erik in Bedrängnis

Achtung, Spoiler! In der GZSZ-Folge 8311, die RTL am Freitag, 11. Juli, zeigt, ist es endgültig um Erik geschehen. Der Koch will sich nach der geplatzten Hochzeit eigentlich voll und ganz auf Toni konzentrieren und plant eine große Überraschung für ihren Geburtstag. Doch dann kommt Matilda doch wieder dazwischen. Die hat gerade erfahren, dass ihr Vater im Koma liegt und ist völlig am Ende. Als Erik sie tröstet, kommen die verwirrenden Gefühle wieder hoch. Um endlich zu wissen, was er empfindet, küsst er Matilda einfach! Ob das so eine gute Idee war?