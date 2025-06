GZSZ-Vorschau: Entführungs-Drama – steckt sie dahinter?

Achtung, Spoiler! In den GZSZ-Folgen 8292 und 8293, die RTL am Montag, 16. Juni und Dienstag, 17. Juni, zeigt, endet die Hochzeit von Toni und Erik ganz anders als erwartet. Während Toni dem Ja-Wort entgegenfiebert, ist Erik mit Matilda in einem Kühllaster eingeschlossen. In letzter Sekunde finden Toni und Paul die beiden, bewusstlos und eng umschlungen. Beiden ist nichts Ernstes passiert, doch das Ereignis hat Folgen. Denn angesichts des drohenden Todes gesteht Matilda Erik: "Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich habe mich verliebt - in dich!" Wie wird Erik mit diesem Geständnis umgehen und ist damit die Hochzeit von Erik und Toni endgültig geplatzt?