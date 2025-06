GZSZ-Vorschau: Plötzlicher Kuss – Paulina überrumpelt John

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8290, die RTL am Donnerstag, 12. Juni, zeigt, kommen sich John und Paulina gefährlich nah. Nachdem John die Mutter seiner leiblichen Tochter immer häufiger trifft und ihr ständig zur Seite steht, keimen bei Paulina offenbar Gefühle auf, die über eine Freundschaft hinausgehen. Emily, die die Nähe der beiden extrem kritisch sieht, versucht ihren Bruder immer wieder zu warnen, doch er ignoriert es. Als John Paulina mal wieder in der Not hilft, kommt eins zum anderen – und es fällt ein Kuss! Hat sich Paulina etwa in John verliebt? Wird er den Kuss erwidern oder abbrechen?