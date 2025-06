GZSZ-Vorschau: Showdown beim Kampf um Clara? Zoe greift zu drastischen Mitteln

Achtung, Spoiler! In der GZSZ-Folge 8307, die RTL am Montag, 7. Juli zeigt, ist Zoe fest entschlossen, alles zu tun, um Clara zurückzubekommen. Sie ist Gerner, der Paulina und das Baby versteckt hält, mittlerweile dicht auf den Fersen und rückt bewaffnet in dem Versteck an. Doch Gerner ist bereits dabei, die beiden in Richtung Flughafen zu bringen – durch den Hinterausgang. Gelingt es Zoe dennoch, Paulina und ihr Kind aufzuspüren?