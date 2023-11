Hannelore Kramm: Jetzt packen Freunde über das letzte Telefonat mit ihr aus

Vor wenigen Tagen musste Heino von seiner Ehefrau Abschied nehmen: Hannelore Kramm ist am 8. November im Alter von 81 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand verstorben. Als Heino die Nachricht erreichte, dass sich der Gesundheitszustand seiner Frau verschlechterte, war er gerade bei Dreharbeiten in Berlin, doch brach diese ab, um sofort zu seiner Frau nach Kitzbühel zu fahren und sich von ihr zu verabschieden. Dass es plötzlich so schnell gehen würde, war nicht nur für Heino ein Schock. Auch das befreundete Gesangsduo Judith und Mel sind geschockt von Hannelores Tod, denn erst zwei Wochen vorher hatten sie noch mit ihr telefoniert...