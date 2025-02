"Hartes Deutschland": Anna stirbt mit nur 38 Jahren – was ist zur Todesursache bekannt?

Anna wurde über fünf Jahre lang von den Kameras begleitet. Schon in ihrer Jugend musste sie wegen psychischer Erkrankungen Medikamente nehmen. Später rutschte sie in die Drogenszene ab. Mit 20 Jahren war sie bereits abhängig – zunächst von Tabletten, dann von Crack und Heroin. Der Teufelskreis zog sie immer weiter nach unten, bis sie schließlich obdachlos wurde. Ihr Alltag drehte sich nur noch um die nächste Dosis, doch eine Hoffnung gab ihr Kraft: ihre Kinder. Diese wuchsen in Pflegefamilien auf, während Anna sich wünschte, eines Tages wieder für sie da zu sein.

Sie versuchte, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Ein Schritt in Richtung Normalität war ein Zahnarztbesuch, den "Hartes Deutschland" begleitete – ihr erster seit 20 Jahren. "Unten macht sich eine Prothese immer schlecht", erklärte die Ärztin. Doch der Termin blieb ein einmaliges Ereignis: Danach tauchte Anna nicht mehr in der Praxis auf.