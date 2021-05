Heino: Trennung! Hannelore hätte den Kampf um ihn beinahe verloren

Doch im letzten Moment zog Heino den Antrag zurück. Denn Hannelore stellte sich dagegen. Und sie hatte ihre Gründe, wie sie jetzt verriet: "Jutta hat sich in den letzten Jahren näher und näher in unser Leben geschlichen. Sogar Weihnachten war sie bei uns. Jutta bestimmte am Tisch die Sitzordnung, wollte immer in Heinos Nähe sein. Heino und ich haben uns am Ende wie Gäste in unserem eigenen Haus gefühlt."

Damit nicht genug! Hannelore wird noch konkreter und schildert: "Jutta hat sich an Heino rangeschmissen. Wenn ich nicht im Raum war, saß sie fast auf seinem Schoß. Ich habe ihr dann die Leviten gelesen: 'Du kannst dich bei deinem Mann auf den Schoß setzen, aber nicht auf den von meinem." Jutta war ganz sicher nicht meine Freundin!"

Am Ende hörte der Schlager-Star auf seine Ehefrau: keine Adoption. Heute sei Hannelore froh, dass sie sich dagegen entschieden hätten. Das wäre sonst, "der größte Fehler unseres Lebens" gewesen. Da ist sich Hannelore sicher.