Herzogin Kate: Darum tut das Baby ihr so gut

Herzogin Kate ist bereits zum dritten Mal schwanger. Während sie zu Beginn mit heftiger Übelkeit zu kämpfen hatte, geht es der 35-Jährigen inzwischen wieder richtig gut.

Bei der britischen Unterhaltungsshow "Royal Variety Performance" strahlte sie mit ihrem glitzernden Kleid um die Wette. So glücklich haben wir Kate schon lange nicht mehr gesehen. Die Wangen wirken rosig und rund. Ja, die Schwangerschaft tut der Frau von Prinz William richtig gut!

Herzogin Kate & Meghan Markle: Doppelte Baby-Freude

Nun da Prinz Harry bald heiraten wird, dürfte auch eine große Last von ihren Schultern fallen. Mit Meghan Markle hätte Kate bald eine Verbündete im Palast. Die beiden Frauen können sich gegenseitig unter die Arme greifen und über das Leben am Hof austauschen. Besonders in der letzten Phase der Schwangerschaft und nach der Geburt können Harry und Meghan das viel beschäftige Ehepaar William und Kate bei Terminen entlasten. Eine große Erleichterung!