Herzogin Kate: Sie zeigt sich mit grauen Haaren!

hat momentan so einiges um die Ohren. Regelmäßig nimmt sie an öffentlichen Termine teil. Zuletzt besuchte sie einen Foto-Workshop in Kingston. Doch den Fotografen fiel vor allem eines auf: Kates Frisur.

Herzogin Kate: Schon wieder! Schuh-Fauxpas vor der Queen!

Herzogin Kate steht zu ihren grauen Haaren

Am Ansatz sind deutlich grauer Haare zu erkennen. Die dreifache Mutter scheint es mit dem Nachfärben wohl nicht so genau zu nehmen. Sie strahlte bei der Veranstaltung trotzdem übers ganze Gesicht. Wie herrlich bodenständig!

Herzogin Kate zeigt ihren grauen Ansatz Foto: Getty Images

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kate mit grauen Haaren zeigt. Schon 2015 erwischten sie Paparazzi mit einer silbernen Strähne in ihrem Dutt. Angeblich wollte sie sich damals nicht die Haare färben, weil sie ihr ungeborenes Kind nicht gefährden wollte. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade mit Prinzessin Charlotte schwanger.