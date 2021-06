Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Doppeltes Baby-Glück

Jüngst sah es ganz und gar nicht danach aus: Harry (36) fegte wie ein losgelassener Wirbelsturm durch seine Familie und hinterließ ein Schlachtfeld nach dem anderen. Besonders scharf schoss er wieder gegen Prinz Charles (72): "Mein Vater sagte mir immer, als ich jünger war: ‚Nun, das war für mich so, also wird es für dich auch so sein." Und weiter: "Das macht aber keinen Sinn. Nur weil er gelitten hat, heißt das nicht, dass auch seine Kinder leiden müssen." Fragt sich: Sollen auch Harrys Kinder in einer zerrütteten Familie aufwachsen?