Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt ist es offiziell!

So manch ein Fan würde sich wünschen, den Royals ganz nah zu sein. Für die meisten Menschen bleibt das leider nur ein Traum. Doch eine glückliche Person könnte es jetzt schaffen, intime Einblicke in das Leben von Prinz William und Herzogin Kate zu bekommen! Der Grund: Die beiden suchen ganz offiziell nach einem neuen Gärtner für ihr Anwesen in Norfolk! Doch wie kommt man an den heiß begehrten Job?