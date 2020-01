Herzogin Meghan: Das hält Schwester Samantha von ihrem Royal-Rücktritt

Der royale Rücktritt von und sorgt derzeit für viel Aufruhr. Fans aus aller Welt zeigen sich enttäuscht und können nicht verstehen, warum das Paar diesen Schritt gegangen ist.

Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Wir haben uns für Kanada entschieden!"

Kritik von Meghans Familie

Auch Meghans Schwester Samantha sieht sich dazu gezwungen, sich zu dem Rücktritt zu äußern. „Es ist ein Schlag ins Gesicht“, feuert die 55-Jährige gegenüber „Inside Edition“. „Was schockierend ist, ist die mangelnde Rücksichtnahme auf alle beteiligten Personen. Die britische Königsfamilie, die Versprechen, die ursprünglich an die britische Königsfamilie gegeben wurden, die königlichen Pflichten zu erfüllen und mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Meghans Wunsch nach einem ruhigen Leben bezeichnet Samantha außerdem als „lächerlich“. Die ganze Situation sei nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit. „Sie traten ins Rampenlicht und wussten, was die Aufgaben waren und wie die Medien damit umgehen würden. Wenn sie so privat sein wollte, hätte sie nicht in Wimbledon gesessen… mit 40 leeren Sitzen um sie herum wie ein Rahmen! ‚Sieh mich an, sieh mich an, sieh mich an‘."

Spricht da etwa die Eifersucht aus Samanta? „Es geht nicht darum, dass ich eifersüchtig bin. Ich war von Anfang an ehrlich und habe gehofft, damit ihr Herz und ihre Moral anzusprechen“, erklärt sie. Auch Papa Thomas Markle hält nicht viel von der Entscheidung seiner Tochter und kann seine Enttäuschung nicht für sich behalten…

