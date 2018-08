Herzogin Meghan: Dieser Look sorgt für einen royalen Fauxpas!

Oh je, was hat sich Herzogin Meghan nur dabei gedacht? Während die schöne Frau von in der letzten Zeit immer wieder mit ihren absoluten "Wow"-Outfits überzeugte, leistete sich die nun einen Fashion-Fauxpas, der so gar nicht königlich ist...

Herzogin Meghan: Kleider-Geheimnis um dieses Outfit enthüllt!

Herzogin Meghan: Sie gilt als neue Stil-Ikone

Obwohl seit ihrer Hochzeit mit vor allem im Fokus der Fashion-Berichterstattung stand, gilt nun Herzogin Meghan als neue Stilikone der Windsors. Egal wo die Schönheit in der Öffentlichkeit zu sehen ist, ihre Outfits stehen dabei stets im Mittelpunkt. Kaum ein Look, welcher von der Herzogin getragen wird, ist nicht nach wenigen Stunden ausverkauft.

Doch trägt Meghan den Titel "Stil-Ikone" zurecht? Einer ihrer jüngsten Auftritte beweist nun das Gegenteil! Der Grund: Obwohl Meghans Outfit erneut ein echter Hingucker ist, leistet sich die Frau von Prinz Harry nun einen absolut unköniglichen Fehler...

Herzogin Meghan: Dieses Kleid ist so gar nicht königlich

An ihrem ersten Geburstag als Herzogin stand für Meghan ein ganz besonderer Programmpunkt auf der Tagesordnung. Sie war an ihrem Ehrentag dabei zu sehen, wie sie mit Prinz Harry die Hochzeit seines langjährigen Freundes Charlie Van Straubenzee besuchte. Definitiv ein Grund zur doppelten Freude.

Die Beauty erschien zu dem Anlass in einem Kleid von Club Monaco, welches sie mit einem Gürtel von Miu Miu komponierte. So weit so gut. Ein Detail stach allen royalen Fans dabei jedoch besonders ins Auge: Meghans Ausschnitt. Während es für ein Mitglied der Königsfamilie als absolutes "No-Go" gilt, viel Dekolleté zu zeigen, sah man unter Herzogin Meghans nicht ganz zugeknöpftem Kleid einen Spitzen-BH hervorblitzen. Definitiv ein absoluter Fashion-Fauxpas! Ob der Herzogin dieser royale Fehler aufs Versehen passiert ist oder beabsichtigt war, ist nicht bekannt. Die Queen wird so oder so sicherlich nicht erfreut gewesen sein...