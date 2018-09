Herzogin Meghan: Fiese Klatsche für Herzogin Kate

Reddit this

Während es zu Beginn ihrer Beziehung noch einige Skeptiker gab, hat Herzogin Meghan mittlerweile die Herzen der Briten im Sturm erobert. Obwohl sie sich hin und wieder kleine Fehltritte erlaubt, kann sie mit ihrer herzlichen und sympathischen Art überzeugen.

Besonders die Outfits der 37-Jährigen sorgen immer wieder für reichlich Gesprächsstoff. Das amerikanische „People“-Magazin wählte die Ehefrau von Prinz Harry nun sogar auf den ersten Platz der alljährlichen „Best Dressed “-Liste.

Meghans Outfits werden zu Bestsellern

"Seit die in Amerika geborene Schauspielerin Duchess of Sussex sich mit verlobt hat, wurde Meghan schnell zu einer der einflussreichsten Stil-Ikonen der Welt und sie hat immer wieder bewiesen, dass sich alles, was sie trägt, zu einem Bestseller wandelt", begründet das Magazin die Entscheidung.

Besonders bitter: findet sich auf dieser Liste leider gar nicht mehr wieder. Doch Kate ist ihrer Schwägerin sicherlich nicht böse – zumal sie in ihrem ersten Jahr als Herzogin selbst auf Platz 1 landete.