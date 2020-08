Herzogin Meghan: Nachgestellte Entführung! Jetzt kommt alles raus

Hartes Anti-Kidnapping-Training

In einem Auszug des Buches "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", der "The Sun" vorliegt, wird von einem zweitägigen Training berichtet. "Seit sie mit Harry zusammen ist, hat es einige absolut erschreckende Drohungen gegen Meghan gegeben", heißt es in der Biografie. Also musste die ehemalige "Suits"-Darstellerin sich einem Training unterziehen, in dem auch eine Entführung nachgestellt wurde.

So wurde der Ehefrau von Harry beispielsweise beigebracht, wie sie eine Beziehung zu den Tätern aufbauen kann. Außerdem erklärten die Mitglieder der britischen Spezialeinheit SAS ihr, wie sie ein Auto während einer Verfolgungsjagd fahren muss oder sich vom Rücksitz eines Autos befreien kann.

Übrigens: Dieses Training soll für alle Mitglieder der königlichen Familie Pflicht sein. Auch Herzogin Kate musste lernen, wie sie sich vor einer Entführung schützen oder daraus befreien kann. Wie krass!

