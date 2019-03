Reddit this

Die Windsors sind im Baby-Fieber! Seitdem bekannt gegeben wurde, dass und in knapp einem Monat ihr erstes Kind erwarten, dreht sich bei der königlichen Familie alles um das royale Baby. Doch wie soll es nach der Geburt des kleinen Sprosses bei Meghan und Harry eigentlich weiter gehen?

Herzogin Kate in Plauderlaune: Intime Einblicke hinter die Palastmauern!

Herzogin Meghan: Will sie nach der Geburt alles anders machen?

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen davon berichtet wurde, dass Meghan nach der Geburt ihres Kindes vieles anders machen möchte, als und . Bei vielen Royalisten stieß die damit auf ordentlich Gegenwind. Schließlich haben sich Mitglieder der Windsors nach der Geburt ihres Kindes an ein strenges Hofprotokoll zu halten. Doch nun die Überraschung...

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Sie haben sich für eine Nanny entschieden

Wie jetzt durch Daily Mail bekannt gegeben wurde, sollen sich Meghan und Harry dazu entschlossen haben, eine traditionelle Nanny zu beschäftigen. Damit würden sie sich an das Hofprotokoll halten und in die Fußstapfen von Herzogin Kate und Prinz William treten. Ob Kate ihrer Schwägerin bei der Suche wohl behilflich sein wird? Wir können gespannt sein…