Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trauriges Baby-Drama!

Thomas Markle kann es einfach nicht lassen. Obwohl seine Tochter ihn mehrfach darum gebeten hat, nicht mehr an die Medien zu gehen, lässt der Rentner sich immer wieder dazu hinreißen, öffentlich über zu plaudern. Gegenüber „Daily Mail“ klagte der 75-Jährige kürzlich darüber, seinen Enkel Archie bis heute nicht gesehen zu haben.

Trauriges Baby-Drama

„Ich wünsche mir, dass sie mir ein Foto von Archie schicken, das ich einrahmen und an die Wand neben die Fotos von Meghan hängen kann. Ist das nicht, was jeder Großvater möchte? Ich würde liebend gern wissen, ob er die berühmte Markle-Nase hat“, so Thomas. Doch seit der Hochzeit von Meghan und habe er nichts mehr von ihr gehört. Dabei hatte er so sehr gehofft, wieder Zugang zu seiner Tochter zu bekommen.

Ein royaler Insider weiß jedoch, dass Opa Markle keine Chance bekommen wird, Meghan oder seinen Enkel zu sehen. „Es ist eine schrecklich traurige Situation, aber Meghan hat die sehr schwierige Entscheidung getroffen, dass sie keine aktive Beziehung mehr zu ihrem Vater haben will“, berichtet eine Quelle der britischen Zeitung „The Sun“. „Das ist eine Entscheidung, die sie schon vor einiger Zeit getroffen hat und mit der sie sich jetzt abfindet.“

Meghan ist am Boden zerstört

Thomas Markle verlor das Vertrauen seiner Tochter, als er sich für gestellte Paparazzi-Fotos bezahlen ließ und immer wieder Interviews gab, obwohl er wusste, dass er Meghan damit verletzt. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass er Baby Archie kennenlernen wird. „Es zerreißt ihr das Herz, aber sie muss sich, ihren Mann und ihren Sohn schützen“, so der Insider.

