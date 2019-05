Herzogin Meghan & Prinz Harry: Umzugspläne in die USA?

Packen und seine Meghan etwa bald ihre Koffer?

Gespanntes Warten auf Baby Sussex: Jeden Moment könnte der erste Spross von und Ehemann Harry das Licht der Welt erblicken.

Während sich royale Fans weltweit auf den königlichen Nachwuchs freuen, könnte diese Meldung ein wenig auf die Stimmung drücken: Wie es heißt, sollen sich Harry und Meghan nach einem zweiten Zuhause in den USA umschauen!

Insider berichtet: Herzogin Meghan und Prinz Harry erwägen Umzug in die USA

Wie ein Vertrauter des Palastes gegenüber der "The Sun" verraten haben will, sollen das royale Paar nach der Geburt ihres Nachwuchses einen zweiten Wohnsitz in den USA suchen, um in der Nähe von Meghans Mutter Doria zu sein:

"Meghan wünscht sich definitiv ein Haus in Los Angeles", so die unbekannte Quelle, "Letztenendes ist sie aus Kalifornien und kann dort freier atmen."

Während Meghans Leben als Herzogin in Großbritannien an strenge Regeln geknüpft sei, hätte sie in ihrer amerikanischen Heimat mehr Freiraum:

"Dort zu sein würde ihre mehr Freiheit und Unabhängigkeit vom Palast und der Presse verschaffen - und mehr Kontrolle über ihr Leben und ihr Umfeld", so der Insider weiter, "Im Vereinten Königreich ist sie eine Herzogin, aber in LA könnte sie eine Königin sein."