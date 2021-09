Herzogin Meghan & Prinz Harry: Alles aus! Jetzt geht es nur noch bergab

"Ich gehöre zur Generation, die dieses ganze gefühlsduselige Zeug eher unattraktiv findet", berichtet Hugo Vickers nun im Gespräch mit "Express". Autsch! Ehrliche Worte, die an Meghan und Harry sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Er ergänzt: "Wird ihre Botschaft mit der Zeit besser? Oder wird es nur mehr vom Gleichen sein? Und die Leute werden sich an ihnen langweilen, nicht wahr? Ich glaube, dass genau das passieren wird." Oh je! Werden Meghan und Harry wirklich irgendwann in Vergessenheit geraten? Für das Paar wäre dies definitiv ein gewaltiger Schlag! Schließlich berichteten beide, dass sie kein Geld mehr von der Krone erhalten und ihren Lebensunterhalt mit ihrem Promistatus finanzieren müssen. Folgt nach der Irrelevanz bald die Insolvenz? Wir können definitiv gespannt sein...