Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie wollen ein zweites Baby!

Die vergangenen Monate waren für Meghan und Harry alles andere als leicht. Wie Meghan gestern in einem Essay für "New York Times" enthüllte, erlitt sie im Sommer eine Fehlgeburt. Für das Paar ein ziemlicher Schlag! Doch wie eine Quelle wissen will, haben Harry und Meghan ihren Babywunsch nicht auf Eis gelegt...