Horst Lichter & Nada: Jubel-News nach 24 Ehejahren

Zuckersüße Liebes-Beichte

"Wir sind im 24. Jahr. Ja, die Zeit verfliegt, nicht? Und sie ist immer schöner geworden! Ich bin älter!", witzelt Horst jetzt in "Volle Kanne - Service täglich". Und dann legt er nach: "Weißt du, zum Beispiel zu meinem Schatz, wo wir gerade bei Nada sind: auf der einen Seite ist sie der Wind in meinen Segeln, der mich vorantreibt und auf der anderen Seite ist sie der Anker, der mich am Boden hält. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt, wenn man das hat, nicht? Und auch wichtig. Weil es gibt ja doch viele, die gehen dann auf einmal fliegen." Wie süß!

Obwohl er Nada an seiner Seite hat, vermisst Horst in der verrückten Pandemie-Zeit natürlich auch seine Familie und die Enkelkinder. "Und ich sehne mich danach auch, die wieder alle zu knuddeln, mit denen Blödsinn zu machen. Aber das wird kommen, ja", verrät er hoffnungsvoll. "Kurz vor Weihnachten gab es noch mal die vierte Enkeltochter, und die fünfte Enkeltochter, man soll es kaum glauben, wird jetzt Mitte Mai kommen. Und dann habe ich fünf Enkeltöchter. Ich glaube, wenn alles wieder gut ist und ich mit denen mal irgendwo lang spaziere – man hört uns schon lange, bevor man uns sieht!"