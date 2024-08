Horst Lichter & Nada: Schock-Beichte am 15. Hochzeitstag! "Keine Ehe ist einfach!"

In seiner Sendung traf Horst Lichter einmal einen Mann, der seit 60 Jahren verheiratet war. Er fragte ihn nach dem Geheimnis. "Herr Lichter, wir kommen aus einer Generation, in der noch repariert und nicht neu gekauft wurde", war die Antwort. "Das finde ich einen sehr schönen Spruch für jede Beziehung", sagt der TV-Star und fügt hinzu: "Es ist immer Arbeit, Liebe muss gewartet werden." Deshalb telefonieren er und Nada auch viermal am Tag, wenn er unterwegs ist. Mindestens!

Vor Nada war er schon zweimal verheiratet. Eine weitere Scheidung kommt für Horst Lichter nicht infrage. "Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch", verrät er. So, wie der Herr es ihm gesagt hat. Es wird nur noch repariert – nicht mehr ersetzt.