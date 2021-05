Ilse DeLange: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihr "Let's Dance"-Aus raus

Ilse leidet seit Tagen unter schlimmen Schmerzen. Ihre Fußverletzung ist noch immer nicht verheilt. "Der Zustand von meinem Fuß ist einfach zu unberechenbar. Das Risiko, weiter in der Show zu bleiben, ist schlichtweg zu groß", erklärt sie jetzt ihren Fans auf Instagram. Auch wenn ihr und Tanzpartner Evgeny Vinokurov die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. "Da wir das Tanzen und die gesamte 'Let's Dance' Familie lieben und fest in unser Herz geschlossen haben. So traurig ich auch bin, kann ich dennoch so viel Schönes aus der Zeit mitnehmen und bin stolz, ein Teil dieser unvergesslichen Reise zu sein."