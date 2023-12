"In aller Freundschaft": 6 Wochen Vorschau - so geht es in den Folgen ab dem 12. Dezember 2023 weiter

Ilay Demir (Tan Caglar) ist als Trauzeuge für die Hochzeit seiner Ex-Freundin Veronique König eingeladen. Doch die Eheschließung wird je von Bräutigam Sebastian Levys Bauchkrämpfen unterbrochen. In der Sachsenklinik können Ilay und Maria Weber (Annett Renneberg) ihn in einer Notoperation gerade noch retten. Veronique gesteht ihrem Ex Ilay dann jedoch überraschend, dass sie froh über den Zwischenfall und die ausgefallene Hochzeit sei. Vanessa Ewerbeck verweigert noch immer die Chemotherapie nach ihrer Tumoroperation. Sie will ihre restliche Zeit so unbeschwert wie möglich verbringe, doch als ihr Vater Jürgen sie von der Klinik abholen will, erleidet dieser einen Herzanfall und muss selbst in der Sachsenklinik behandelt werden. Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) will Vanessa unter diesen Umständen überreden, ihre Meinung doch nochmal zu ändern. Dr. Roland Heilmanns (Thomas Rühmann) Medizin-Podcast "Ein Arzt, eine Meinung" läuft schlechter als gedacht. Die zweite Folge sorgt jedoch für Furore, denn er nimmt aus Versehen einen Streit mit Frau Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) auf, mit bitteren Folgen.